Суд в Новосибирске не стал помещать под домашний арест водителя, наехавшего на женщину

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска отказал в избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для мужчины, совершившего на автомобиле наезд на женщину с коляской, которая сделала ему замечание о неправильной парковке, говорится в сообщении на сайте суда.

В четверг суд отказался поместить мужчину под стражу. Позднее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным ходатайствовать об обжаловании постановления суда.

"Кировским районным судом Новосибирска отказано в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Волобуева К. А., обвиняемого в покушении на умышленное причинение смерти двум лицам, один из которых является малолетним, из хулиганских побуждений, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что обвиняемый ранее не скрывался от органа следствия, имеет постоянную работу, в связи с чем нет оснований полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда.

По версии следствия, 15 февраля в Кировском районе Новосибирска 48-летний местный житель после ссоры с 36-летней девушкой наехал на нее и годовалого ребенка автомобилем. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, девушка, вышедшая на улицу с коляской, сделала водителю замечание о неправильной парковке. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что после короткого диалога девушка с коляской пошла вдоль проезжей части, а автомобиль, развернувшись, наехал на нее. СК возбудил по данному факту дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а", "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений").

По информации следствия, 20 лет назад подозреваемый мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, тогда ему вменяли кражу. Сам фигурант отрицает наезд на женщину, которая получила травму ноги. В момент происшествия, как полагают следователи, опасности подвергся и находившийся в коляске ребенок. Такие выводы подтверждаются записями с камер видеонаблюдения.