Находящемуся в СИЗО красноярскому бизнесмену Быкову продлили домашний арест

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд продлил до 26 июля домашний арест по делу об организации убийств в 1994 году бизнесмену Анатолию Быкову, при этом он находится под стражей в СИЗО по делу об убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году. Об этом в пятницу журналистам сообщили в краевом суде Красноярского края.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан по подозрению в организации убийства в 2005 году. 23 октября суд Центрального района Красноярска арестовал его по делу об убийстве Неколова. Однако одновременно ему уже несколько раз продлевали домашний арест по делу об убийствах в 1994 году.

"Свердловский районный суд Красноярска продлил домашний арест Анатолию Быкову по делу об убийстве Наумова и Войтенко до 26 июля", - сообщили в суде.

Ранее в суде поясняли ТАСС, что одна мера пресечения перекрывает другую, если по второму делу суд примет решение не продлевать заключение под стражей, то мера о домашнем аресте вступит в права.

Помимо причастности к убийствам, Быкова подозревают в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.