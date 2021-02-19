Новосибирский Минздрав проводит проверку по факту многочасовой очереди на вакцинацию

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области проводит служебную проверку по факту несогласованной работы поликлиники № 27 и организации "Новосибоблфарм", из-за чего в поликлинике образовалась многочасовая очередь на вакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"Вчера у нас была ситуация, связанная с несогласованностью двух учреждений - 27-й поликлиники и учреждения, которое развозит и получает у нас вакцину - "Новосибоблфарм". Я приношу извинения за ту ситуацию, которая возникла в поликлинике № 27, и надеюсь, что больше такое не повторится. Объяснительные с обоих руководителей взяты, и мы проводим по этому факту служебную проверку", - сказал Хальзов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 110,3 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 139 031 случай заражения, выздоровели 3 679 949 человек, умерли 82 396. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.