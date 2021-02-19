Регионы Сибири не используют около 33 млрд рублей на счетах Фонда ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Около 33 млрд рублей на счете Фонда содействия реформированию ЖКХ не используются регионами Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло на совещании о ходе выполнения программ капитального ремонта в Сибири.

"Сохраняется проблема роста неиспользованных средств на счетах Фонда капитального ремонта. В целом по округу эта сумма превысила 33 млрд рублей. В отдельных регионах сумма накапливается годами. Наибольший объем неиспользованных средств в Красноярском крае - 11,3 млрд рублей, в Иркутской области - 5,5 млрд рублей, в Кемеровской области - 3,9 млрд рублей", - сказал Меняйло.

Он попросил глав регионов пересмотреть объемы планируемых работ в краткосрочных планах с учетом имеющихся на счетах средств. Также в 2020 году в регионах округа возникла проблема расчета с подрядчиками: на конец года своевременно не оплачено более 1 млрд рублей. Задолженность отсутствует в республиках Алтай, Тува, Алтайском и Красноярском краях.

Как добавил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, некоторые регионы предоставляют бюджетную поддержку на реализацию программы капремонта, но с 2018 года она ежегодно на снижается на 37%. В 2020 году такую поддержку предоставили пять регионов - Иркутская, Новосибирская области, республики Алтай, Тува и Хакасия - на общую сумму 181 млн рублей. При этом за прошлый год в регионах собрано 18,5 млрд рублей, что примерно на 2 млрд рублей больше 2019 года. Доля собираемости составляет 93,8%.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В них включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в которых проживает 63% населения страны.