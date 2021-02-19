В Сибири возбудили 11 уголовных дел после проверок фондов капремонта

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Правоохранители по итогам 2020 года возбудили 11 уголовных дел по фактам ненадлежащего расходования средств фондами капремонта в Сибирском федеральном округе (СФО), а также их недостаточной работы по собираемости взносов. Об этом в пятницу на совещании о ходе программ выполнения капитального ремонта в Сибири сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Всеми прокурорами округа выявлялись нарушения деятельности региональных фондов капремонта, которые связаны были с ненадлежащим расходованием средств и недостаточной работой по собираемости взносов. <…> Итогом этой работы явилось возбуждение 11 уголовных дел", - сообщил он.

Зампрокурора уточнил, что уголовные дела были возбуждены в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, Красноярском и Алтайском краях. Предметами проверок стала работа по исключению домов из перечня аварийных, безопасное и комфортное проживание в домах, завышение объемов выполненных работ и хищение средств, выделенных на субсидии.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В них включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 63% населения страны.