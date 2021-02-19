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В Красноярске задержали мужчину, бросившего петарды в машину спикера горсовета

В результате инцидента пострадавших нет

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Красноярске мужчину, который подозревается в том, что бросил петарды в автомобиль спикера горсовета Натальи Фирюлиной. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера горсовета", - сказала она.

Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля спикера красноярского горсовета. Пострадавших нет.

В горсовете сообщили ТАСС, что Фирюлина работает в обычном режиме и по запланированному графику. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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