В Иркутске открылся международный фестиваль музыки "Звезды на Байкале"

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль классической музыки "Звезды на Байкале", отмененный в 2020 году из-за пандемии, открылся в пятницу в Иркутске, передает корреспондент ТАСС.

"Настроение просто невероятное. Не передать те ощущения, которые возникнут, когда мы выйдем на сцену с потрясающим оркестром, Александром Сладковским и Юлианом Рахлиным. И, конечно, это все будет для моей любимой публики, которая столько ждала этого фестиваля", - сказал в видеообращении к зрителям, опубликованном в соцсетях за несколько часов до открытия фестиваля, его художественный руководитель, пианист Денис Мацуев.

В программе первого дня - выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра под руководством дирижера Александра Сладковского, солистов Дениса Мацуева (фортепиано) и Юлиана Рахлина (скрипка).

Фестиваль продлится по 28 февраля. Из-за противоэпидемиологических ограничений концерты будут проходить при заполненности залов не более чем на 50%. В программе - выступления коллектива "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова, губернаторского симфонического оркестра Иркутской области, оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Кроме того, приглашены один из лучших басов мира Ильдар Абдразаков и оперная дива Аида Гарифуллина.

В субботу, 20 февраля, пройдет благотворительный концерт для врачей. Отрывки из балетов "Лебединое озеро" и "Щелкуник", произведения Шопена исполнят Российский национальный молодежный симфонический оркестр и Денис Мацуев.

Пианист с 2004 года проводит в Иркутске, где он родился и вырос, международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". До пандемии он всегда проходил в сентябре, но в 2020 году провести его не удалось. Фестиваль состоит из концертов, мастер-классов и творческих встреч. Ранее в нем принимали участие Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты. Концерты фестиваля "Звезды на Байкале" пользуются большой популярностью у зрителей. В 2021 году билеты на них раскупили всего за несколько часов после открытия продажи.