Алтайские депутаты предложили ввести экологический сбор для туристов

БАРНАУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий введение экологического сбора на территории Республики Алтай, необходимо разработать на федеральном уровне, чтобы увеличить вовлечение местного населения в развитие туризма. Существующий курортный сбор не отвечает потребностям Горного Алтая, заявил председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания республики Сергей Тимошенский на заседании Совета по стратегическому развитию региона.

"Мы должны понимать, ради чего мы развиваем туризм: просто ради туризма или для ради развития территорий. Мое предложение заключается в том, чтобы рассмотреть на уровне Госдумы возможность создания законопроекта об экологическом сборе. Есть курортный сбор, но он не отвечает потребностям Алтая. Нам необходимо рассмотреть возможность создания экологического сбора, чтобы повысить привлекательность туризма, для вовлечения местного населения в этот процесс. Такой сбор сможет сбалансировать отношение местного населения к развитию данной отрасли, когда цифра бюджетных поступлений значительно увеличится от этой деятельности", - сказал Тимошенский.

По его словам, такая мера необходима для сохранения принципов экологического и устойчивого туризма. О необходимости развития устойчивого туризма в ходе заседания Совета заявил и президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, который сообщил о резком росте числа туристов на Алтай.

"В 2020 году после открытия региона для туристов продажи туроператоров - членов нашего союза - увеличились на 30% относительного уровня прошлого года, а туристический сезон продолжался до октября. При серьезном турпотоке возрастет инвестпривлекательность региона. Мне бы хотелось, чтобы новые инвестпроекты, кластеры и гостиницы создавались исключительно на принципах устойчивого туризма, где уже на стадии проектирования проводилась бы экологическая оценка проекта и закладывались меры по защите окружающей среды. Мы готовы помогать в этом процессе, при строительстве туриндустрии", - отметил Игнатьев.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе добавила, что прирост турпотока на Алтай за летний период 2020 года составил более 15%, а в зимние каникулы превысил 26%. Всего турпоток в регион в 2020 году превысил 2 млн человек.

Закон о курортном сборе был принят в России в 2017 году. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В соседнем с Республикой Алтай Алтайском крае благодаря курортному сбору в Белокурихе с начала эксперимента удалось собрать 84 млн рублей, которые были направлены на благоустройство города.