В Новосибирской области сняли ограничения по числу зрителей в театрах и на стадионах

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области сняли ограничения на число зрителей в театрах, кинотеатрах, а также при проведении спортивных соревнований. Кроме того, учреждения общественного питания могут возобновить работу в ночное время, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Правительством Новосибирской области одобрено снятие ограничений работы спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры. Также снимаются ограничения по времени работы всех предприятий общественного питания. Соответствующий проект постановления одобрен 20 февраля на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Андрей Травников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снимается запрет на работу учреждений общественного питания с 24:00 до 8:00. Однако сохраняется требование соблюдения социальной дистанции, столы необходимо размещать на расстоянии не менее 1,5 м. Запрещена работа танцполов, танцплощадок, дискотек в учреждениях общественного питания. С кинотеатров, театров и учреждений спорта снимаются ограничения по количеству зрителей.

До настоящего времени была разрешена заполняемость стадионов не более 50% от вместимости, театров - не более 80%.

По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 34 676 случаев коронавируса. Действует обязательный масочный режим.