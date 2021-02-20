Сибирские питомники впервые получили возможность продавать соколов в Саудовской Аравии

БАРНАУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Федерация соколиной охоты Саудовской Аравии и сибирские соколиные питомники договорились о сотрудничестве в сфере национальных видов спорта. Сокольники из Сибири впервые получили возможность представлять своих птиц и продавать их под российским брендом на зарубежных выставках. Сейчас птиц продают преимущественно на черном рынке, сообщила ТАСС в субботу представитель Всемирной конфедерации этноспорта, руководитель охотничьего клуба туроператора "Царская псовая охота" Кристина Карамышина.

"Между федерацией соколиной охоты Саудовской Аравии и соколиными питомниками Алтайского и Красноярского краев, охотничьим клубом "Царской псовой охоты" достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере национальных видов спорта. Она предполагает наше участие в соревнованиях и охотничьих выставках в Саудовской Аравии. В настоящее время для проведения выставок в Саудовской Аравии строят специальный комплекс. Этот даст возможность проводить охотничьи выставки, где будет официально осуществляться купля-продажа соколов. Сейчас в этой сфере нет порядка и покупают птиц в основном на черном рынке. Питомники Алтайского края и Красноярска благодаря этому соглашению получили право выставлять своих птиц на продажу под российским брендом", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время российские соколиные питомники не имеют возможности выставлять своих соколов на продажу под собственным брендом. По словам Карамышиной, в странах Ближнего Востока соколов, купленных на Алтае, продают как собственных.

"Они снимают кольца с наших птиц и продают их как своих. Теперь же мы получили возможность выставлять птиц под своим брендом и на выставках, и на соревнованиях по соколиной охоте. Выставки могут проходить как во время соревнований, так и до них. В других странах существует возможность купить птицу за несколько месяцев до соревнований и подготовить ее к участию. Возможно, и здесь будет такой формат", - подчеркнула Карамышина.

Соколиная охота - традиция арабской культуры. На протяжении 10 тыс. лет она являлась неотъемлемой частью истории бедуинов на Аравийском полуострове. Ежегодный фестиваль соколиной охоты короля Абдул-Азиза попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря участию 2 тыс. 350 хищных птиц в 2019 году.