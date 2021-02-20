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Пожар на крыше томского ТЮЗа полностью ликвидировали

Площадь возгорания составляла 1,5 тыс. кв. м
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Горевшая кровля томского ТЮЗа потушена, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 11:14 мск объявлена полная ликвидация, площадь пожара - 200 кв. м", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в здании ТЮЗа в центре Томска из-за задымления на чердаке проведена эвакуация, на улицу выведены 25 человек. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

Огонь был локализован на площади 200 кв. м.

Администрация ТЮЗа отменила ближайшие спектакли. 

В новость были внесены изменения (11:32 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара. 

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