Жителя Сибири приговорили к 17 годам колонии за участие в террористической деятельности

ОМСК, 20 февраля. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Омске приговорил уроженца Новосибирска Дамира Усманова к 17 годам лишения свободы за участие в террористической деятельности, рассказали в субботу ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Омской области. Россиянин добровольно воевал в Сирии на стороне террористов.

"Решением 1-го Восточного окружного военного суда Усманов Д. Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ, и приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ и приговорен к 6 годам лишения свободы. По совокупности указанных преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что Усманов в 2014 году добровольно прибыл на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности незаконного вооруженного формирования террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В районе г. Ракки в тренировочном лагере ИГ он прошел двухмесячную боевую и идеологическую подготовку, получил специальность "штурмовик", поклялся в верности лидеру террористической группировки. Достоверно установлено, что боевик в течение 2014 года воевал против правительственных вооруженных сил САР. В ходе боестолкновений он получил контузию.

В период активной фазы военной операции вооруженных сил РФ в Сирии Усманов скрылся на территории Турции. В результате спланированной ФСБ России операции фигурант был склонен к возвращению в РФ. По прибытии в страну осенью 2020 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. Органами предварительного следствия он обвинялся в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании.