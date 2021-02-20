В реке Иртыш в черте Омска повторно выявили повышенное содержание ртути

ОМСК, 20 февраля. /ТАСС/. Пробы, повторно взятые в реке Иртыше в черте Омска после выявления 15 февраля в воде превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) ртути, снова показали повышенное содержание этого вещества. Как сообщила в субботу пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, власти намерены провести полноценное исследование качества воды и установить источник загрязнения.

"15 февраля Обь-Иртышское УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - прим. ТАСС) зафиксировало в реке Иртыш превышение ртути в 4 ПДК <…>. Отбор проб, проведенный 19 февраля, показал превышения ртути в 1,3 ПДК <…>. Данный факт говорит о необходимости системного анализа причин возникновения опасного вещества в воде", - сообщила пресс-служба.

На совместном совещании регионального Минприроды, природоохранной прокуратуры и общественников было принято решение о необходимости проведения полноценного исследования качества воды и донных отложений. "Исследование готовы провести Обь-Иртышское УГМС с привлечением лаборатории УГМС по УрФО (Уральский федеральный округ - прим. ТАСС) для анализа донных отложений. ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений - прим. ТАСС) по Омской области проведет совместные отборы воды и параллельные замеры в черте города и на границе с Республикой Казахстан. После чего будут выработаны мероприятия по устранению источника загрязнения", - сообщило министерство.

По мнению омского эко-блогера Владимира Лифантьева, источником загрязнения ртутью может быть полигон захоронения ртутьсодержащего грунта на севере Казахстана рядом с Павлодаром. "Полигон постепенно смещается к реке. Однако до сих пор специалисты считали, что раньше 2030 года угрозы для Иртыша нет. Теперь надо делать замеры на границе с Казахстаном", - отметил блогер в своем канале в Telegram.

Ранее в пресс-службе компании "Омскводоканал", которая обеспечивает город питьевой водой, ТАСС сообщили, что загрязнение не сказалось на качестве водоснабжения Омска. В Минприроды отметили, что 19 февраля Роспотребнадзор также взял пробы воды в районе водозаборов и перед ее поступлением в распределительную сеть на водопроводных сооружениях. "В 8 пробах, которые были отобраны, превышения не обнаружены. Все исследованные пробы воды соответствуют требованиям СанПиН", - подытожили в Минприроды.