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Мужчина, кинувший петарду в машину главы горсовета Красноярска, объяснил свои действия

Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что хотел снять видео, "чтобы себя повеселить"

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Мужчина, кинувший пиротехническое устройство в сторону автомобиля председателя горсовета Красноярска, планировал снять видеоролик, чтобы повеселиться. Об этом говорится в видеосюжете, распространенном пресс-службой регионального главка МВД, на котором сотрудники правоохранительных органов беседуют с подозреваемым.

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Утром в пятницу 35-летний мужчина зажег и бросил пиротехническое устройство в сторону автомобиля спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной, подъезжавшего к мэрии города. Никто не пострадал. Мужчина убежал с места происшествия, но позднее был задержан полицейскими на съемной квартире. В субботу он был арестован на два месяца.

"Цель сделать видео для себя. Просто для того, чтобы себя повеселить", - сказал мужчина, добавив, что он не хотел, чтобы одна из частей заряда отлетела в сторону машину.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Если вина подозреваемого будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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