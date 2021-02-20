В Туве запустили первый объект в рамках индивидуальной программы развития

ТАСС, 20 февраля. Линия по производству железобетонных изделий (ЖБИ), первый объект в рамках индивидуальной программы развития, запущена в Туве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в правительстве Тувы со ссылкой на слова главы региона Шолбана Кара-оола.

Производство запущено в рамках реализации индивидуального плана развития республики, утвержденного правительством России в 2020 году. В декабре прошлого года глава Тувы сообщил ТАСС, что почти 80% основных строительных материалов завозится в республику из других регионов, что ведет к удорожанию и отражается на сроках строительства. С появлением новой линии республика может не завозить плиты-перекрытия из других регионов.

"Мы собственные потребности в плитах закрыли полностью, по всем 900 строительным объектам. В ассортименте также фундаментные блоки, бетонные конструкции для дорожных и других работ <...> Итак, первый из объектов индивидуальной программы развития построен", - привели в правительстве слова Кара-оола.

Реализацией проекта занималось ООО "Восток". Предприятие специализируется на строительстве дорог и производстве асфальта, но с 2020 года начало осваивать и железобетонные конструкции, произведя в прошлом году 29 тыс. кубометров ЖБИ. Объемы производства ЖБИ по итогам 2021 года планируется увеличить до 40 тыс. кубометров, в 2023 году - 60 тыс. кубометров.

"Теперь, когда есть собственное производство стройматериалов и возможность удешевить строительство, у предприятия есть интерес выходить на строительство коммерческого жилья. Это должно сработать на понижение стоимости жилья на вторичном рынке и в целом позитивно отразиться на жилищном строительстве", - сказал Кара-оол.

Индивидуальная программа развития включает в себя мероприятия по созданию магистральной инфраструктуры и устранению инфраструктурных ограничений, развитию сельского хозяйства, туризма, производства собственных строительных материалов. Планируется создание перерабатывающих предприятий в сельском хозяйстве, курортного комплекса "Чедер" и туркомплекса на базе мараловодческого хозяйства.