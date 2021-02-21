СО РАН скорректирует предложения Минобрнауки по оплате труда после жалоб на зарплаты

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа совета директоров научных организаций внесет коррективы в предложения Министерства науки и высшего образования РФ по системе оплаты труда после жалобы на зарплату старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Проскуриной президенту РФ на заседании Совета по науке и образованию. Предложения будут сформированы в ближайшие дни, сообщает СО РАН со ссылкой на председателя, академика Валентина Пармона.

Проскурина на заседании Совета по науке и образованию, которое прошло 8 февраля, заявила президенту РФ о том, что ее зарплата составляет 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майскому указу, она должна быть не менее 80 тыс. рублей - 200% от средней в регионе. Владимир Путин после этого поручил Минфину и Минобрнауки РФ разобраться в ситуации. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о начале проверки в министерстве после жалобы Проскуриной. Следственными органами по факту заявления Проскуриной также организовано проведение проверки.

"Предполагается, что в течение ближайших дней совет директоров внесет коррективы в предложения Министерства науки и высшего образования РФ по системе оплаты труда с тем, чтобы устранить причины, которые мешают единству научного сообщества и продуктивной работе", - заявил Пармон по итогам совещания рабочей группы по совершенствованию системы оплаты труда научных работников Новосибирской области.

Закон не нарушен

Он отметил, что в ситуации с жалобой Анастасии Проскуриной директора не нарушили закон, который предоставляет право устанавливать систему выплат внутри институтов.

"Тех денег, которые доступны директорам, явно недостаточно для выполнения указа президента, если только институты не имеют существенных дополнительных доходов в виде грантов либо контрактов. Имеющиеся ресурсы из базового бюджетного финансирования не позволяют обеспечивать достойный уровень оплаты труда и "научникам", и "ненаучникам" одновременно. Сформированы предложения по компромиссному решению относительно уровня "не обидных" заработных плат научных работников. Сейчас ведется работа по выработке протокола этого решения", - подчеркнул Пармон. Он назвал основным дефектом в базовом финансирования НИИ невозможность учета работы лаборантов и инженеров в выполнении исследований. По словам Пармона, выполнение президентского указа о превышении на 200% среднего уровня оплаты труда научного работника от средней зарплаты "привело к возникновению огромного разрыва в оплате труда между мегаполисами и региональными отделениями".

Директор Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Алексей Кочетов после жалобы Проскуриной заявил, что средняя зарплата научного сотрудника в учреждении составляет 67,2 тыс. рублей. По его словам, зарплаты у научных сотрудников разнятся в зависимости от успешности в получении грантов и выполнении договоров научно-исследовательских работ. Так, средняя зарплата главных, ведущих и старших научных сотрудников составляет 86,5 тыс. рублей в месяц, тогда как ученые на должности "научный сотрудник" и "младший научный сотрудник" получают, по его данным, 53,7 тыс. рублей. По словам председателя профсоюза СО РАН Людмилы Левченко, институтам СО РАН необходимо в среднем по 25-30 млн рублей ежегодно для обеспечения зарплат научных сотрудников на уровне, вдвое превышающем среднюю зарплату по региону, как определено указом президента.