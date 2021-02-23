Полиция в Новосибирске проводит проверку после избиения подростками 12-летнего мальчика

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске проводит проверку из-за избиения подростками 12-летнего мальчика, в результате чего, по словам матери ребенка, ему сломали позвоночник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По этому факту проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова рассказала журналистам, что СК в Новосибирске также начал проверку данного факта.

Как сообщила ТАСС мать мальчика Любовь Паршина, инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска 21 февраля. Нападение на мальчика произошло вечером, когда он возвращался с горки. "Он домой собирался уходить, они (подростки) к нему прицепились, сначала спрашивали имя, он отказался им сказать. Потом они его вынуждали снять пластинку для выравнивания зубов, которую он носит. После этого они ему пригрозили, что побьют", - сказала Паршина.

По словам матери, сначала подростки ударили ее сына в лицо и грудь, после чего повалили в снег и избили. Сейчас мальчик находится в больнице, медики зафиксировали у него компрессионный перелом трех позвонков и многочисленные ушибы.

В новость внесены изменения (08:22 мск) - добавлена информация о проверке СК.