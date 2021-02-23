Ямальские ученые проведут исследование влияния изменений климата на ландшафты Арктики

ТАСС, 23 февраля. Ученые Научного центра изучения Арктики (Ямало-Ненецкий автономный округ) проведут многолетнее исследование влияния изменения климата на ландшафты региона. Работы планируется начать летом 2021 года, рассказал ТАСС заведующий научно-исследовательским сектором центра Роман Колесников.

"В этом году мы начнем работу по теме "Современные климатические изменения и их влияние на ландшафтную структуру Ямало-Ненецкого автономного округа". Летом 2021 года начнутся полевые экспедиции. Исследования планируются на репрезентативных для региона полигонах: при заложении полигонов будет учитываться широтный и долготный градиенты. На первом этапе полигоны будут заложены на границе северной тайги и лесотундры, лесотундры и тундры. В результате мы получим новые данные о роли климата в формировании ландшафтов Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал он.

По словам Колесникова, ученые также планируют провести описание современной ландшафтной структуры, а также дать оценку устойчивости ландшафтов ЯНАО к изменению климата. Кроме того, будут разработаны прогнозы влияния климатических изменений на ландшафты ЯНАО. Работать эксперты будут на основе наблюдений и данных дистанционного зондирования (анализ спутниковых снимков).

"Работу по спутникам будем проводить совместно с нашим партнером доктором географических наук Дмитрием Черных из Барнаула. Мы проведем оценку современных климатических изменений за последние 50 лет на территории округа на разных уровнях ландшафтов. В полевых условиях будут отобраны материалы для анализа результатов геохимического контроля сухого и мокрого осаждения на подстилающую поверхность веществ, включая микропластик, являющийся индикатором исключительно антропогенного поступления", - рассказал Колесников, добавив, что также ученые будет наблюдать за животным и растительным миром.

Колесников уточнил, что такое комплексное исследование впервые будет проводиться на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. "Подобные исследования носят долгосрочный характер и должны проводиться на постоянной основе. Пока мы планируем проводить работы в течение трех лет. После получения первых результатов будем принимать решение о дальнейшей направленности исследований", - пояснил ученый.

Он добавил, что итогом исследований станут выводы о том, что происходит с экосистемами под влиянием изменений климатических условий. "Выясним, на сколько изменяется границы природных зон, появляются ли новые виды растений или животных в Арктической зоне, на сколько активизируются опасные природные процессы. Узнаем, что происходит с почвенным покровом - меняется ли направленность почвообразования. Но главная наша задача - сделать прогноз, какая ситуация будет через год, три, пять, 10 лет, а также разработать меры по адаптации населения, населенных пунктов и производственной инфраструктуры к грядущим изменениям", - сказал Колесников.

О регионе

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.