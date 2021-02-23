СК в Новосибирске возбудил дела на двух авиадебоширов, напавших на сотрудников полиции

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции возбуждены в Новосибирске в отношении двух авиадебоширов, оказавших сопротивление при задержании. Об этом сообщается во вторник на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что утром 23 февраля подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту рейса Новосибирск - Москва, который находился на стоянке в аэропорту Толмачево, высказывали в адрес окружающих лиц нецензурные выражения. Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемых, но те отказались добровольно покидать самолет, после чего экипаж вызвал сотрудников полиции.

"При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции. После доставления подозреваемых в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево они продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции", - рассказали в ведомстве, добавив, что сейчас оба подозреваемых задержаны.