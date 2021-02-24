Шесть авиарейсов в Омск из Москвы и Петербурга перенаправили из-за метели в Новосибирск

ОМСК, 24 февраля. /ТАСС/. Сильная метель в Омске стала причиной перенаправления в Новосибирск пяти рейсов из Москвы и рейса из Санкт-Петербурга, сообщили в среду ТАСС в справочной аэропорта Омск Центральный.

"Шесть рейсов перенаправлены в Новосибирск по метеоусловиям Омска. Когда сюда прибудут - пока непонятно, как только будут какие-то улучшения погодные", - сказал собеседник.

В Новосибирск ушли рейсы из Москвы: 1762 и 1638 ("Аэрофлот"), 2565 (S7), 471 ("Победа") и 387 ("Уральские авиалинии"), а также рейс 6471 а/к "Россия" из Петербурга.

Сноптики прогнозируют в Омске метель, ветер до 21 м/с, снежные заносы. В городе пурга, видимость ограничена несколькими сотнями метров.