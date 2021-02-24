Торговый центр загорелся в Горно-Алтайске

БАРНАУЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Торговый центр "Ткацкий-1" горит в Горно-Алтайске на 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай в среду.

"Возгорание произошло в торговом центре "Ткацкий-1". На тушение пожара, площадь которого сейчас составляет 1 тыс. кв. м, задействовано максимальное количество сил и средств - две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы. Люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно, уточняем их количество. Информации о пострадавших у нас пока нет", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня.