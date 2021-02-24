Власти Новосибирской области заявили, что стоимость посевной в 2021 году вырастет на треть

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Стоимость посевной кампании в Новосибирской области в 2021 году вырастет на 33%, до 10 млрд рублей. Общая посевная площадь будет увеличена на 30 тыс. га и составит 2,2 млн га, сообщил на оперативном совещании в среду зампредседателя правительства региона Евгений Лещенко.

В июне прошлого года он сообщал, что стоимость посевной в области - 7,5 млрд рублей, две трети из которых составили собственные средства сельхозпредприятий, а 1,9 млрд рублей - кредиты. В 2019 году власти оценивали стоимость посевной в 6,9 млрд рублей.

"Стоимость посевной кампании должна составить 10 млрд рублей", - сказал Лещенко, добавив, что в ней примут участие 1 244 сельхозпредприятия.

Он пояснил, что в 2021 году в регионе будут на 1,3% увеличены посевные площади. Площадь зерновых и зернобобовых культур составит 1 млн 494 тыс. га (увеличение на 12 тыс. - 0,8%). "Наиболее существенный рост посевных площадей планируется по техническим культурам - до 216 тыс. га, увеличение на 41 тысячу (23,3%)", - сказал Лещенко.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. Власти Новосибирской области в 2020 году снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн из-за засухи, которая наблюдалась с начала мая сразу в нескольких районах, однако по итогам уборочной аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.