На федеральных трассах Омской области из-за сильной метели закрыли движение для автобусов

ОМСК, 24 февраля. /ТАСС/. Сибирское управление автомобильных дорог (Сибуправтодор) закрыло движение для пассажирских автобусов по федеральным трассам в Омской области из-за сильных метелей. Об этом сообщается в среду на сайте организации.

"24 февраля с 10:30 до 17:00 местного времени (с 7:30 до 14:00 мск) закрыто движение пассажирских автобусов по федеральным автомобильным дорогам Омской области. Причина - ухудшение погодных условий: сильные метели, снижение видимости", - говорится в сообщении.

В Сибуправтодоре призвали жителей региона по возможности отложить поездки на автомобилях до улучшения метеоусловий. Организации, обслуживающие федеральные дороги, переведены на усиленный режим работы.

В среду утром в аэропорту Омск Центральный ТАСС сообщили, что из-за непогоды пять рейсов из Москвы и один рейс из Санкт-Петербурга сели в Новосибирске. Время задержки рейсов пока неизвестно.

Во вторник ГУ МЧС по Омской области сообщило об ухудшении погоды в ночь на среду с сохранением днем. Синоптики прогнозировали снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 21 м/с, что приведет к образованию на дорогах снежных заносов. В настоящий момент в Омске идет сильный снег, видимость ограничивается несколькими сотнями метров.