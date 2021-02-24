Новосибирские медики прооперировали пациентку с редкими патологиями головного мозга

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина успешно провели две операции пациентке с двумя врожденными аномалиями головного мозга, встречающимися у двух человек на 1 млн населения, сообщает пресс-служба центра.

"Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели успешное лечение 38-летней пациентки с двумя опасными врожденными сосудистыми аномалиями головного мозга. Подобное сочетание патологий встречается примерно у двух человек на 1 млн населения. Центр Мешалкина - одно из нескольких учреждений в России, обладающее возможностью оказания медицинской помощи замкнутого цикла таким больным", - говорится в сообщении.

Женщина обратилась к медикам заочно. Сначала ее мучили головные боли, позднее она стала рассеянной, путалась во времени, забывалась, начались эпилептические припадки, которые могли происходить до четырех раз в день.

Медики определили у пациентки наличие двух врожденных патологий головного мозга - артериовенозной мальформации (аномального переплетения патологически измененных кровеносных сосудов) и каверномы (новообразования в виде клубка сосудов, заполненных кровью). Кавернома объясняет появление эпилептических припадков, кроме того угрожая внутричерепным кровоизлиянием. В первую очередь женщине провели эндоваскулярную эмболизацию - малоинвазивную операцию, суть которой заключается в выключении патологически измененного сосуда из кровотока, после чего ей удалили каверному в левой височной доле, уничтожив, вместе с этим эпилептически активный очаг.

Благодаря таким малоинвазивным технологиям снижается риск травматичности и осложнений, сокращается реабилитация. Сейчас у пациентки прекратились приступы, она готовится к выписке. Женщине предстоит пройти курс лучевой терапии в центре Мешалкина, что станет финальным этапом лечения. После этого она сможет вернуться к полноценной жизни.

НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина - крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургическими, онкологическими заболеваниями или сочетанной патологией. Помощь по этим направлениям получают жители всех регионов России. Ежегодно в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина выполняют более 20 тыс. операций.