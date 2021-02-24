Глава Алтая поручил провести проверки ТЦ и школ после двух крупных пожаров

ТАСС, 24 февраля. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести проверки в торговых центрах, крупных магазинах и образовательных учреждениях после двух крупных пожаров, произошедших в Горно-Алтайске - в вечерней школе и торговом центре, сообщили ТАСС в пресс-центр правительства региона в среду.

"Утром произошел пожар в здании торгового центра "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске. Пожарные работают на площади около тысячи квадратных метров, развернут оперштаб. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, все своевременно эвакуировались. Обращает на себя внимание, что это второй за последние две недели крупный пожар в Горно-Алтайске. <…> В связи с этим считаю необходимым организовать и провести проверки на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах и крупных магазинах всей Республики Алтай. Отдельно прошу профильные министерства и соответствующие службы проверить соблюдение противопожарной безопасности в образовательных учреждениях и на всех объектах с круглосуточным пребыванием детей и пожилых людей", - привели в пресс-центре слова Хорохордина.

Он отметил, что жертв на крупных пожарах в Горно-Алтайске удалось избежать, но "сам факт таких возгораний сигнализирует об имеющихся проблемах".

"Провести контрольные мероприятия необходимо в короткие сроки, без предвзятого отношения или какого-либо давления на предпринимателей или руководителей учреждений, но с единственной целью - защитить наших жителей от пожаров и предотвратить подобные ситуации в будущем", - подчеркнул глава региона.

В среду в Горно-Алтайске произошел пожар в торговом центре "Ткацкий-1". Площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров. В работах по ликвидации пожара задействовано максимальное количество сил и средств - две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть из соседней Маймы.

10 февраля в Горно-Алтайске горело здание вечерней школы 1934 года постройки, также на площади 1 тыс. квадратных метров. Были эвакуированы 102 человека, включая 80 детей. По факту пожара было возбуждено уголовное дело о халатности. По данным регионального следственного управления СК РФ, возгорание в школе произошло из-за ненадлежащего исполнения сотрудником школы своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, выразившегося в несоблюдении правил пользования электрическими приборами.