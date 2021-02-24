Умер один из пострадавших сотрудников ТЭЦ в Бийске, где вспыхнула угольная пыль

БАРНАУЛ, 24 февраля. /ТАСС./ Один из двух сотрудников ТЭЦ в Бийске Алтайского края, пострадавших при вспышке угольной пыли 18 февраля, умер, сообщает пресс-центр Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) в среду.

"Один из двух сотрудников, пострадавший вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончался. Второй находится в Центральной городской больнице Бийска. Ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Лечение проводится под наблюдением врачей краевого ожогового центра. <...> Семье будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Возгорание угольной пыли на Бийской ТЭЦ произошло 18 февраля, в результате происшествия два сотрудника станции получили термические ожоги тела. По данным Алтайского филиала СГК, вспышка пыле-воздушной смеси на ТЭЦ произошла из-за сбоя в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего была создана специальная комиссия. По факту инцидента региональное следственное управления СКР проводит проверку по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").