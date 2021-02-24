В Сибири открыли новый железнодорожный маршрут для экспорта зерновых в Турцию

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Новый железнодорожный маршрут для экспорта зерновых из Новосибирской области в Турцию открыли на Западно-Сибирской железной дороге. Он позволит снизить логистические затраты экспортеров и сроки доставки груза, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.

"Новый маршрут увеличивает доступность экспорта зерновых из Сибири в Турцию, снижает затраты экспортеров на транспортировку продукции, так как исключается перевалка в портах и фрахт судов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, первая партия пшеницы объемом 500 т уже отправлена в Турцию железнодорожным транспортом через сухопутный погранпереход Карс со станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги. Срок доставки груза потребителю составит около 12 суток, что в два раза быстрее по сравнению с отправкой по Черному морю.

Экспорт зерна из Новосибирской области по итогам 2020 года, где урожай зерновых, несмотря на засуху, превысил прошлогодние показатели на 24%, составил 503 тыс. т. Среди основных направлений, куда отправляют зерно, - Китай, Монголия, страны Таможенного союза. Внутри страны зерно поставляется в основном в регионы центральной части России. Высоких темпов отгрузки удалось достичь благодаря в том числе льготным тарифам на перевозку зерна железнодорожным транспортом.