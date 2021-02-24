На Алтае наградят водителя автобуса, который помог людям выбраться из горящего ТЦ

ТАСС, 24 февраля. Водитель маршрутного автобуса, подогнавший транспорт к окнам горящего ТЦ "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске, будет награжден. Благодаря его действиям люди, находящиеся в торговом центре, вышли из окон на крышу автобуса и смогли спастись, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай в среду.

"Когда возник пожар в торговом центре, люди, находившиеся в нем, подошли к окнам второго этажа здания. Мимо проезжал автобус ПАЗ с пассажирами. Водитель вовремя сориентировался и, увидев в окнах людей, подогнал автобус к окну. Люди с его помощью просто вышли из окон на крышу автобуса. Пока мы не можем уточнить, сколько людей таким образом выбрались, но обязательно отметим действия водителя наградой", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, в 06:30 мск в среду в торговом центре "Ткацкий-1" произошло возгорание. Пожар был потушен в 07:52 мск на площади 1 тыс. кв м. Основная часть людей эвакуировалась из здания самостоятельно, 13 человек эвакуированы пожарными. Погибших и пострадавших не было.

Это уже второй крупный пожар в Горно-Алтайске за последнее время. Так, 10 февраля в городе горела вечерняя школа. Глава региона Олег Хорохордин после пожаров поручил провести проверки пожарной безопасности в торговых центрах, крупных магазинах и образовательных учреждениях.