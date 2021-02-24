На складах поставщика продуктов для школ и детсадов Кузбасса обнаружили грызунов

КЕМЕРОВО, 24 февраля. /ТАСС/. Рудничный районный суд Кемерова по требованию Роспотребнадзора приостановил на месяц работу крупного поставщика продуктов питания ООО "Энджел", на складах которого во время проверки были обнаружены грызуны. Об этом сообщается в судебном решении, опубликованном в электронной картотеке дел.

Как следует из материалов дела, в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора, которая проходила с конца января до начала февраля текущего года, в складских помещениях были обнаружены крысиные норы и несколько мертвых животных. Упаковка хранящейся продовольственной продукции была повреждена грызунами. По заключению надзорного ведомства, уборка и санитарная обработка помещений проводилась некачественно, необходимых мер по предотвращению распространению инфекций от грызунов не принималось. По итогам проверки Роспотребнадзором был наложен временный запрет на деятельность до решения суда.

"Суд постановил ООО "Энджел" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований"), и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг оптовой торговли сроком на 30 суток", - говорится в материалах дела.

Уточняется, что протокол о временном запрете деятельности был составлен Роспотребнадзором еще 10 февраля, по факту складское помещение приостановило работу двумя днями позже - с 12 февраля текущего года. В соответствии с действующим законодательством временный запрет деятельности будет зачтен в срок административного приостановления деятельности. В середине марта в производственно-складских помещениях пройдет повторная проверка.

По данным системы СПАРК, ООО "Энджел" осуществляет поставку продовольствия заказчикам в Кемеровской, Ростовской, Московской, Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае, Татарстане и других российских регионах. При этом основная доля контрактов юрлица в 2020-21 гг. приходится на Кузбасс, где компания в прошлом году поставляла муку, сахар, макароны, консервы, соки, кисели, сыры и другие продукты питания в муниципальные детские сады, школы, интернаты и детские дома, а также в больницы и дома престарелых.