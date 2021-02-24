В Сибири более 700 населенных пунктов могут попасть в зону затопления в весенние паводки

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Более 700 населенных пунктов с населением более 180 тыс. человек могут попасть в зону риска из-за паводков весной 2021 года, сообщил на окружном совещании по вопросу подготовки субъектов Сибирского федерального округа (СФО) к прохождению паводка в 2021 году полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"По оценке МЧС, в зону риска могут попасть более 700 населенных пунктов", - сказал полпред.

По его словам, в этих населенных пунктах проживают более 180 тыс. человек. Он отметил, что почва этой зимой промерзла сильнее нормы. По оценке Росгидромета, основной причиной половодья могут стать обильные осадки в осенне-зимний период.

Также полпред поручил главам регионов и муниципальных образований активизировать работу по постановке на учет бесхозных гидротехнических сооружений и по определению границ возможных подтоплений. Как сообщил председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО Виктор Орлов, наибольшая вероятность подтопления наблюдается в Алтайском крае, Красноярском крае, Новосибирской области, Омской области и Томской области. Он уточнил, что обледенению и подтоплению подвержен 91 участок. Для безаварийного прохождения паводка в округе выделено 9 млрд рублей.

В 2019 году в восточной Сибири прошла волна паводков. Сильно пострадала Иркутская область, летом из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.

О ситуации в Республике Алтай

Почти 40 населенных пунктов Республики Алтай, где проживают более 14,5 тыс. человек, могут попасть в зону затопления во время первой волны предстоящего паводка, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

"Анализ ситуации показывает, что в период прохождения первой волны паводка из-за больших запасов снега в северных районах республики, превышающих среднемноголетние нормы, и значительного промерзания почвы существует вероятность существенного подъема воды в реках, заторов, интенсивного таяния, и, как следствие, подтопления пойменных участков рек и населенных пунктов. <…> По предварительной оценке, в зону затопления могут попасть до 39 населенных пунктов с населением более 14,5 тыс. человек, из них - 4,5 тыс. детей. Социально значимые объекты в зону затопления не попадают", - сказал глава региона.

По его словам, на юге региона в этом году снега мало: высота снежного покрова составляет всего 18% от среднемноголетних значений. На севере этот показатель составляет 103%, а в бассейне реки Бия - 174%

"Возможно временное нарушение транспортного сообщения, до трех суток, в 36 населенных пунктах региона с населением более 12 тыс. человек, из которых более 3 тыс. детей. Подвержены подтоплению 188 участков дорог протяженностью более 73 км и 85 автомобильных мостов", - подчеркнул Хорохордин.

По его словам, чтобы не допустить подтоплений в регионе запланировано на 12 участках провести ледорезные работы, на шести - чернение льда, на четырех - берегоукрепление и на пяти - расчистку русел рек. Кроме того, в правительстве региона создан фонд для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в размере 50 млн рублей, а также резервный фонд - 30 млн рублей. В муниципальных образованиях региона также создан такой фонд общим объемом 21 млн рублей. Общая группировка сил и средств, которые будут привлечены к ликвидации последствий подтоплений, составляет 2 тыс. 58 человек, 614 единиц техники, 33 плавсредства, три вертолета. До 30 марта в регионе проверят их готовность.

По словам главы региона, за мониторингом паводковой ситуации следят на 23 стационарных водомерных постах, также будут созданы 56 временных постов. К приему эвакуированных с подтопленных территорий жителей готовят 103 ПВР общей вместимостью 18 тыс. 275 человек.

В 2020 году весеннее половодье прошло в регионе спокойно. Однако Алтай серьезно пострадал от дождевого паводка в июле. Сильные дожди в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и сельхозугодьям на общую сумму порядка 140 млн рублей: пострадали 15 мостов, пять участков дамбы.