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Роспатент зарегистрировал региональный бренд "Сделано в Кузбассе"

Власти региона планируют, что этим знаком будет отмечаться качественная продукция местных производителей для стимулирования спроса у потребителей

КЕМЕРОВО, 24 февраля. /ТАСС/. Новый товарный знак "Сделано в Кузбассе" зарегистрирован Роспатентом по инициативе Минпромторга Кемеровской области. Региональным брендом будет отмечаться качественная продукция местных товаропроизводителей для стимулирования спроса у потребителей, сообщили в министерстве в среду в ответ на запрос ТАСС.

"Завершилась регистрация товарного знака "Сделано в Кузбассе" в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Присвоение регионального бренда будет основано на объективных лабораторных испытаниях конкретного товара, а также на подтверждении того, что производителем соблюдены требования по локализации", - сообщили в министерстве, уточнив, что брендировать продукцию новым знаком смогут только те предприятия, которые выпускают ее в Кузбассе и используют для этого местное сырье.

Решения о присвоении бренда товаропроизводителем будет принимать Государственный региональный центр стандартизации, метрологии испытаний в Кемеровской области. Власти региона со своей стороны будут проводить работу по популяризации бренда "Сделано в Кузбассе". Отмечается, что он может быть присвоен как продовольственным, так и непродовольственным товарам.

"Размещение регионального бренда "Сделано в Кузбассе" на товаре будет формировать у потребителя мышление, что эта продукция качественная. В результате увеличится спрос, вырастут объемы производства, что положительно скажется на экономике региона", - добавили в министерстве.

В начале февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов активнее помогать местным производителям в продвижении их продукции. В частности, для этого необходимо, чтобы продукция местного производства была шире представлена на прилавках крупных торговых сетей в регионах. Также нужно организовывать для местных предпринимателей розничные рынки и ярмарки.

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