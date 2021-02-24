В Приангарье количество выпавшего за 10 дней снега в четыре раза превысило норму

ИРКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. В 4,2 раза больше нормы снега выпало в Иркутской области во второй декаде февраля, сообщается в среду на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Такое большое для этого времени количество осадков синоптики отмечают впервые за 45 лет метеонаблюдений.

"Сумма выпавших за [вторую] декаду осадков на большей части территории области составила от двух до четырех декадных норм, в западных и ряде центральных районов - от пяти до девяти декадных норм. Средняя областная сумма осадков составила около 14 мм при норме 3,3 мм. Столь необычно большое количество осадков во второй декаде февраля за последние 45 лет метеорологических наблюдений наблюдается впервые", - говорится в сообщении.

В первую декаду февраля также отмечались погодные аномалии. На большей части территории области выпало от двух до восьми декадных норм снега, в ряде районов, в том числе в Иркутске, выпала месячная норма. В январе в Иркутске выпало более трех месячных норм осадков.

Сейчас высота снежного покрова практически повсеместно на 10 20 см выше средних многолетних значений.

В Иркутске только за прошедшие выходные дорожные службы вывезли с улиц более 8 тыс. тонн снега. С 21 по 23 февраля дорожники работали в усиленном режиме и убирали снег круглосуточно.

В новость была внесена правка (12:50 мск) - уточняется информация в заголовке и лиде, верно - в 4,2 раза больше нормы.