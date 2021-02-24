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В регионах Западной Сибири объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Алтайском крае и Республике Алтай его скорость местами может достигать 27 м/с

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер с мокрым снегом прогнозируют синоптики в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай ночью и днем в четверг. Из-за неблагоприятных погодных условий управления МЧС в регионах Западной Сибири объявили штормовое предупреждение.

Самый сильный ветер в ближайшие сутки ожидается в Алтайском крае и Республике Алтай - по сообщению ГУ МЧС по регионам, порывы ветра местами будут достигать 27 м/с. В республике в высокогорье порывы ветра будут достигать 30-35 м/с. Сильный ветер в регионах будет сопровождаться мокрым снегом, местами сильными осадками, а также гололедом.

В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, по сообщениям ГУ МЧС регионов, ночью 25 февраля ожидается ветер до 24 м/с, а днем - до 20 м/с. В регионах также прогнозируется ухудшение видимости и метель.

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