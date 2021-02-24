В Туве сняли ограничения по заполнению зрительных и спортивных залов

"В республике дополнительно сняты ограничения по коронавирусу. Зрительные, спортивные залы могут заполняться на 100%", - написал он.

ТАСС, 24 февраля. Ограничения по заполнению зрительных и спортивных залов, действующие из-за распространения коронавирусной инфекции, сняты в Туве. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети " ВКонтакте " в среду.

В правительстве Тувы уточнили ТАСС, что под зрительными залами подразумеваются залы кинотеатров и театров. Также Кара-оол отметил, что детские игровые и компьютерные залы могут работать из расчета 2,5 кв. м на одного человека.

Режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны прошлого года. Он неоднократно продлялся и изменялся. Сейчас в республике продолжает действовать режим особой готовности - с обязательным ношением масок в общественных местах и самоизоляцией граждан с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

По данным Минздрава Тувы, с начала года в регионе коронавирус диагностировали у более чем 800 человек, умерли 19 пациентов. В 2020 году было выявлено около 14,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 174 человека умерли.