В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения 12-летнего мальчика

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья 12-летнему мальчику, которого, как сообщала ТАСС ранее мать мальчика, избила группа подростков, в результате чего у него был сломан позвоночник. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц)", - сказала Кулешова.

Ранее полицией, СК и прокуратурой региона были начаты проверки по факту избиения подростками 12-летнего мальчика. Как сообщала ТАСС мать мальчика Любовь Паршина, инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска 21 февраля. Нападение на мальчика произошло вечером, когда он возвращался с горки. Подростки повалили ребенка в снег и стали наносить удары за то, что отказался снять пластинку для выравнивания зубов. Сейчас, по словам матери, мальчик находится в больнице, медики зафиксировали у него компрессионный перелом трех позвонков и многочисленные ушибы, в том числе, по данным СК, ушиб грудной клетки.