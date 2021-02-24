В Омской области восстановили движение автобусов по федеральным трассам

ОМСК, 24 февраля. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов по федеральным трассам в Омской области, приостановленное в среду утром из-за сильной метели, возобновлено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Сибирского управления автомобильных дорог (Сибуправтодор).

"С 17:00 по местному времени (14:00 мск) снято ограничение движения для пассажирских автобусов на федеральных автомобильных дорогах Омской области", - сказали в пресс-службе.

Из-за непогоды по-прежнему не прибыли в аэропорт Омск Центральный из Москвы два рейса "Аэрофлота" и рейс "Уральских авиалиний", которые были перенаправлены в Новосибирск. Рейсы из Санкт-Петербурга ("Россия"), два рейса из Москвы ("Победа" и S7) прибыли с задержкой на 9, 10 и 8,5 часов соответственно. Самолет из Екатеринбурга (Red Wings) задержался на один час.

23 февраля ГУ МЧС по Омской области сообщило об ухудшении погоды в ночь на среду. Синоптики прогнозировали снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 21 м/с, что могло привести к образованию на дорогах снежных заносов. Рано утром в среду в Омске шел сильный снег, а видимость ограничивалась несколькими сотнями метров. В настоящий момент снегопад утих.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС рассказали, что сообщений о происшествиях из-за непогоды не поступало. В самом Омске дорожные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. По данным пресс-службы мэрии города, крупных аварий или повреждений на объектах ЖКХ и улично-дорожной сети города не зафиксировано. В городе снегопад привел к девятибалльным пробкам и массовым ДТП, а сильный ветер, как сообщается в местных группах соцсетей, повредил крышу многоэтажного здания в Камерном переулке.