В Томске директора компании задержали по подозрению в мошенничестве на 9 млн рублей

ТОМСК, 24 февраля. /ТАСС/. Директор коммерческой компании задержан в Томске по подозрению в мошенничестве при исполнении муниципального контракта по ремонту дорог. По данным следствия, он похитил более 9 млн рублей, говорится в сообщении СК по региону, возбудившему уголовное дело.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора томской коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, гендиректор компании в декабре 2019 года заключил с департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" контракт на 82,4 млн рублей. До октября 2020 года он предоставлял в мэрию справки о выполнении работ с ложными данными об объемах асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. На счет организации были перечислены деньги за эти работы, из которых мужчина похитил более 9 млн рублей.

По месту жительства подозреваемого и в его компании произведены обыски.