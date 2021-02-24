В Красноярском крае с 10 марта снимут временные ограничения для заведений общепита

КРАСНОЯРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края внес изменения в указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса, что позволит заведениям общественного питания в регионе начать с 10 марта работу без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба главы региона в среду.
"С 10 марта все заведения общественного питания смогут работать без ограничений по времени. Напомним, что сейчас кафе и рестораны могут принимать посетителей до 23.00. Помимо этого, указом разрешается проведение семейных торжеств (свадеб, юбилеев и других развлекательных, зрелищных и корпоративных мероприятий, в том числе банкетов) в любых заведениях общественного питания", - говорится в сообщении.
Также будут отменены требования установки в кафе и ресторанах перегородок или размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Сохраняется запрет на работу танцполов в кафе, ночных клубов и дискотек.
С 1 марта загрузка залов и арен на спортивных мероприятиях увеличивается с 50 до 75% от посадочных мест. Также с 50 до 75% от пропускной способности, но с 10 марта, разрешена загрузка спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.
По данным федерального оперативного штаба, в регионе с начала пандемии заболело COVID-19 61,9 тыс. человек, выздоровело - 57,1 тыс. заболевших, умерло - 2,7 тыс. пациентов.