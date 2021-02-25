Новосибирские власти предложат владельцам судов работать на основе патента

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области внесут ряд изменений в областное законодательство для совершенствования патентной системы налогообложения, чтобы в том числе дать возможность предпринимателям, сдающим в аренду водные суда, работать на основе патента. С соответствующим законопроектом в четверг на сессии заксобрания региона выступил министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко, депутаты поддержали его и приняли законопроект в первом чтении.

"Среди дополнительных видов деятельности добавляется еще один вид деятельности, [такой] как предоставление в аренду судов водного транспорта для перевозки пассажиров. Анализ информационного пространства Новосибирской области показывает, что это сегмент рынка у нас достаточно сформированный", - сказал он.

Также, по словам министра, власти региона в проекте закона поддерживают федеральную инициативу по предоставлению возможностей патентной системы предприятиям сферы розничной торговли и общественного питания с площадью залов до 150 кв. м на период до 2023 года. За это время предприниматели смогут уточнить стратегию бизнеса. Изменения также предусматривают введение 16 новых видов деятельности, которые предлагает федеральное законодательство.

С января 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД), второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Решение об отмене было принято из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от уплаты налогов. Власти Новосибирской области разработали несколько инициатив, чтобы заинтересовать предпринимателей в переходе на патентную систему, в частности, предложили продлить налоговые каникулы для ИП, которые впервые оформили бизнес в производственной, социальной, научной и бытовой сферах деятельности.