Жителю Омска вынесли приговор за оправдание теракта в Новой Зеландии в 2019 году

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска Ивана Молочного к штрафу в размере 375 тыс. рублей за публичное оправдание теракта в марте 2019 года в Новой Зеландии, при котором погиб 51 человек. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УФСБ по Омской области.

"Первым Восточным окружным военным судом в ходе выездного заседания в Омске вынесен приговор по уголовному делу, расследованному следственным подразделением УФСБ России по Омской области по материалам УМВД России по Омской области, в отношении жителя Омска Молочного И. О., публично оправдавшего террористические действия. С учетом деятельного раскаяния ему назначено наказание в виде штрафа в размере 375 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба.

В УФСБ отметили, что Молочный при обсуждении в соцсети новости об осуждении в 2020 году жителя Омска за публичное оправдание теракта в Новой Зеландии сам одобрительно высказался о произошедшем массовом убийстве и счел необходимым расстрел преступником людей отдельной социальной группы.

15 марта 2019 года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическим актами. Нападавший - 29-летний австралиец Брентон Таррант - накануне атаки опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года. 24 августа 2020 года Верховный суд Крайстчерча приговорил Тарранта к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.