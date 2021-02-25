По результатам проверки ГУ ФСИН по Иркутской области возбудили девять уголовных дел

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Девять уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН, обвиняемых и осужденных возбуждено по результатам проверки Главного управления ФСИН по Иркутской области, которую проводит центральный аппарат ведомства. Об этом в четверг сообщили ТАСС во ФСИН России.

"На сегодняшний день в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено девять уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В отношении них ведутся проверочные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и следственного управления СК по Иркутской области осуществляют прием по личным вопросам и проверяют условия содержания заключенных в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Во ФСИН отметили, что в ходе проверки учреждений не нашла своего подтверждения информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам. Всего с 18 января сотрудники ФСИН России опросили более 1 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ранее местные СМИ сообщали о пытках над одним из заключенных колонии №6. По информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток. Как сообщили СМИ, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6. Как сообщалось, с 18 января ФСИН России проводит в Иркутской области проверку, по ее итогам был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.