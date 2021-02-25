Суд отменил решение о домашнем аресте бизнесмена Быкова, находящегося в СИЗО

ТАСС, 25 февраля. Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил решение о домашнем аресте красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося в СИЗО под арестом по другому делу. Об этом в четверг говорится в сообщении суда.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан по подозрению в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году.

"Проверив изложенные в кассационном представлении доводы и оценив обжалуемый судебный акт, судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приняла решение об отмене апелляционного постановления Красноярского краевого суда от 22 октября 2020 года с направлением материала о продлении Быкову А. П. срока содержания под стражей на новое апелляционное рассмотрение", - говорится в сообщении суда. По информации суда, кассационное представление на решение краевого суда было подано прокурором региона Романом Тютюником.

23 октября 2020 года суд Центрального района Красноярска арестовал Быкова по делу об убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова. В настоящее время арест продлен до 21 апреля. Однако одновременно ему уже несколько раз продлевали домашний арест по делу об убийствах в 1994 году.