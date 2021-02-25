В Приангарье возбудили уголовное дело после провала машины с туристами под лед Байкала

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который на автомобиле повез на экскурсию пятерых туристов по льду озера Байкал по несанкционированной дороге, в результате машина провалилась под лед. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"В Иркутской области <…> в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По версии следствия, 12 января 2021 года мужчина за денежное вознаграждение на внедорожнике перевозил людей по льду озера Байкал в направлении мыса Уюга Ольхонского района. При следовании по несанкционированной ледовой переправе в 50 м от берега автомобиль провалился под лед", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, семья из пяти человек приехала отдыхать на Байкал из Орла. Хозяин гостевого дома предложил экскурсию по льду озера на Toyota Land Cruiser. Автомобиль провалился в месте, где глубина была более 10 м, а толщина льда около 10 см. Пассажирам и водителю удалось выбраться, автомобиль ушел под воду. Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке, но от госпитализации она отказалась.

На Байкале этой зимой складывается неблагоприятная ледовая обстановка, которая осложняется перепадами температур, сильными ветрами и сейсмоактивностью. По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, с начала года в проливе Малое Море, которое является популярным туристическим направлением, произошло шесть провалов автомобилей. С 10 февраля на Малом Море действует официальная ледовая переправа, движение транспорта вне этой дороги запрещено.