Внешнеторговый оборот регионов Сибири сократился в 2020 году на 14%

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа (СФО) по итогам 2020 года сократился на 14% - до $40 млрд из-за пандемии. Отрицательная динамика наблюдалась как по экспортным операциям, так и по импортным, сообщил журналистам в четверг в пресс-центре ТАСС начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

"Пандемия в 2020 году отразилась на большинстве мировых процессов, в том числе и на развитии внешней торговли. Внешний оборот Сибирского федерального округа составил около $40 млрд. По сравнению с 2019 годом сократился почти на 14%. Отрицательная динамика наблюдалась как по экспортным операциям, так и по импортным", - сказал он.

Он рассказал, что доля Сибирского федерального округа во внешнеторговом обороте России составила 7%. По итогам года округ переместился с пятой позиции на четвертую и обошел своего ближайшего конкурента - Уральский федеральный округ. Среди регионов-лидеров по экспорту в СФО - Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области, а также Красноярский край.

"В связи с пандемией в 2020 году произошло перераспределение рынков сбыта сибирского угля. Более чем на 30% вырос объем экспорта каменного угля в страны Африки, на 6% - в страны Америки, такие как Бразилия, Чили, США и Канада. Вместе с тем, на 43% в стоимостном соотношении сократились поставки угля практически во все страны Европы, Ирландию и Албанию", - пояснил Ястребов, добавив, что на втором месте в СФО по экспорту находятся металлы, в частности, алюминий и медь, а на третьем - лес.

В новость была внесена правка (14:09 мск) - исправление в третьем абзаце, верно - 7%.