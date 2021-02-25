В Иркутской области выявили более 40 человек, применявших насилие в местах заключения

Он напомнил, что группа сотрудников центрального аппарата ФСИН уже полтора месяца работает в Иркутской области после информации о применении насилия в отношении осужденного. "В настоящее время по иркутской ситуации опрошено 1 145 лиц, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и установлено примерно 90 очевидцев насилия", - сообщил Калашников.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы, установлено в Иркутской области в ходе проверки, которую проводит центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Об этом в четверг сообщил директор ФСИН Александр Калашников, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что "мероприятия в территориальном органе ФСИН России Иркутской области будут проводиться до полной декриминализации обстановки". "Будет дана оценка деятельности каждого должностного лица, причастного к этой ситуации", - отметил директор ФСИН. Калашников добавил, что сотрудники центрального аппарата ведомства дадут объективную оценку произошедшим событиям. По его словам, отдельные случаи с нарушением прав заключенных могут быть решены с привлечением только сотрудников центрального аппарата ФСИН.

Ранее во ФСИН России сообщили, что в Иркутской области на сегодняшний день в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено 9 уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России. Также сотрудники службы совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и следственного управления СК по Иркутской области осуществляют прием по личным вопросам и проверяют условия содержания заключенных в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ранее местные СМИ сообщали о пытках над одним из заключенных колонии №6. По информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток. Как сообщили СМИ, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6. С 18 января ФСИН России проводит в Иркутской области проверку, по ее итогам был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.