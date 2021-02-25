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В Иркутской области более 18,5 тыс. человек попадают в зону риска при весеннем паводке

Это жители 97 населенных пунктов

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Жители 97 населенных пунктов Иркутской области, это 18,5 тыс. человек, попадают в 2021 году в зону повышенного риска весенних паводков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На контроле находится подготовка 11 районов Приангарья, наиболее подверженных паводкам. В зону повышенного риска попадает 97 населенных пунктов. В них постоянно проживают 18,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

С 10 по 27 марта правительство области будет проверять готовность муниципалитетов к весеннему половодью. Запланированы превентивные мероприятия, в частности, распиловка и бурение льда. Всего к противопаводковым мероприятиям привлекут более 21 тыс. человек, свыше 3,5 тыс. единиц техники, гражданскую авиацию и авиацию МЧС России.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в бассейнах некоторых рек области наблюдается превышение запасов снега на 13-26% от нормы.

Сильнейшие паводки Иркутская область пережила летом 2019 года, когда реки вышли из берегов из-за продолжительных дождей. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.

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