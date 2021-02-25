Власти Иркутска начали проверку после жалоб на питание в школьной столовой

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация Иркутска проводит служебную проверку в связи с жалобами родителей на некачественное питание в столовой школы №66, где детям дали на обед слипшиеся и разрезанные ножом пельмени. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэрии города.

"Служебную проверку проводят по факту некачественного питания в школьной столовой. Такое поручение дал мэр Иркутска Руслан Болотов. Причиной проверки муниципального предприятия ["Комбинат питания", обеспечивающего школы питанием], стало обращение родителей учеников школы №66. Они пожаловались на некачественное питание в столовой. В частности, 20 февраля многие дети отказались от обеда", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на представителей МУП "Комбинат питания" пресс-служба администрации Иркутска сообщила, что была нарушена технология приготовления блюда. По итогам проверки виновных привлекут к ответственности.

В четверг депутат думы Иркутска Алексей Распутин у себя в Facebook написал, что ему поступили жалобы от родителей учеников школы №66 на некачественное питание в столовой. "Дети жалуются на невкусную еду, на боли в животе после посещения столовой, на разбавленное водой молоко. Рассказывают, что в тарелках можно обнаружить волосы, насекомых и т. п. Ребята видели, что остатки компота сливают в общую кастрюлю и вновь разливают по стаканам. Говорят о грубом и пренебрежительном отношении к ученикам со стороны персонала столовой. А 20 февраля 2021 года в школе №66 дети массово отказались от обеда. "Пельмени при варке слиплись, их разрезали ножом и предложили нашим детям", - рассказывают родители", - написал депутат.