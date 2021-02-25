Ущерб от нарушений правил охоты в Новосибирской области увеличился за год в 12 раз

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ущерб объектам животного мира Новосибирской области в 2020 году в результате нарушения правил охоты - сокращения численности животных из-за уничтожения среды их обитания - составил 7,2 млн рублей, за год сумма возросла в 12 раз. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства природных ресурсов региона.

"Предъявлено требований о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира, на сумму 7 млн 150 тыс. рублей (в 2019 году этот показатель был равен сумме 553,2 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

Увеличение показателя объясняется, в том числе, созданием в министерстве нового отдела госконтроля. В 2020 году специалистами министерства составлено 562 протокола об административном правонарушении по статье "Нарушение правил охоты" и 75 по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

"Благодаря изменениям в структуре министерства по итогам 2020 года удалось добиться значительного роста показателей в части контроля исполнения требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания", - сообщил и. о. главы регионального минприроды Алексей Севастьянов.