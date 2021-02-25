Омбудсмен взяла на контроль ситуацию вокруг пыток в местах заключения в Иркутской области

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам в четверг, что ситуация вокруг пыток в местах заключения в Иркутской области находится под ее личным контролем.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников, выступая на круглом столе в Совете Федерации, заявил, что более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы, установлено в Иркутской области в ходе проверки, которую проводит центральный аппарат службы.

"Я держу у себя на контроле, считаю, если возникнет опасность для тех людей, которые дают свидетельские показания в рамках этого дела, чтобы им в рамках закона… была предоставлена возможность оградить их от возможных рисков", - сказала омбудсмен. "Ситуация... вселяет надежду, что наступили перемены. Александр Петрович Калашников лично предпринял серьезные усилия к тому, чтобы уголовное дело было возбуждено, расследовалось на самом высоком принципиальном уровне", - добавила она.

Москалькова подчеркнула, что конституция запрещает пытки, однако в настоящее время нет уголовного закона, "который бы формулировал состав пыток". "Многие годы мы стараемся добиться принципиально особого отношения к этому составу преступления. Он очень тяжело расследуется, на него очень болезненно реагируют", - считает она.

Ранее во ФСИН России сообщили, что в Иркутской области в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждены девять уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России. Также сотрудники службы совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и следственного управления СК по Иркутской области осуществляют прием по личным вопросам и проверяют условия содержания заключенных в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ранее местные СМИ сообщали о пытках над одним из заключенных колонии №6. По информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток. Как сообщили СМИ, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6. С 18 января ФСИН России проводит в Иркутской области проверку, по ее итогам был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.