Директор фирмы в Томской области получил шесть лет колонии за растрату средств дольщиков

ТОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Томска приговорил к шести годам колонии местного жителя за мошенничество в сфере долевого строительства. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры Томской области.

"[Подсудимый] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сумма ущерба, причиненного 12 потерпевшим, составила более 50 млн рублей. Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый, являясь директором коммерческой организации, с 2012 года по 2016 год под предлогом строительства дома в Томске заключал с гражданами договоры участия в долевом строительстве. При этом у него не было разрешений на строительство, материальной-технической базы и финансов. Строительство дома подсудимый не завершил.